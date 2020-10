Restringit l'accés en cotxe a Sant Llorenç

J. A.

22.10.2020 | 20:41

L'arribada de la tardor i especialment de la temporada de bolets fa que els parcs naturals més propers a Barcelona visquin una de les èpoques de l'any amb una major presència de visitants. A aquest fer s'uneix la situació de pandèmia que també provoca que moltes famílies optin per anar a aquests espais naturals per fugir dels efectes anímics i físics que genera la Covid-19. Aquestes circumstàncies han provocat en els darrers dies, especialment els caps de setmana moments d'autèntica massificació. Per tot això, la Diputació de Barcelona ha decidit actuar i limitarà l'accés en vehicles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc Natural del Montseny.

En una roda de premsa telemàtica, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va anunciar ahiur que el Procicat aprovarà avui l'operatiu que controlarà l'accés als parcs naturals i el tancarà als visitants que arribin amb cotxe quan les places d'aparcament dins de l'espai natural estiguin plenes. Els Mossos d'Esquadra restringiran l'accés en cotxe als parcs naturals de Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per evitar les aglomeracions de visitants i la saturació dels aparcaments registrades els últims caps de setmana.

Quan els aparcaments estiguin plens, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, amb els Agents Rurals i els guardes i informadors de parc, impediran l'entrada en cotxe al parc des de les carreteres d'accés. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac té 366 places d'aparcament i a les poblacions properes n'hi ha 773 més.

Punts de control

A Sant Llorenç es fixaran els següents punts de control. A l'eix central: BV-1221 carretera de Matadepera - Mura - Talamanca: Pk 6, a la rotonda de la urbanització de les Pedritxes (Matadepera) i a la BV-1221 regulació a la cruïlla amb la BV-1223 cap a Coll d'Estenalles, deixant pas cap a Mura, segons evolucioni la situació. A l'eix oriental: a la B-124 Pk 12 accés a la vall d'Horta Sant Llorenç Savall, B-124 Pk 24,9 accés a Granera i B-124 Pk 32 accés a Monistrol de Calders. Per últim, a l'eix occidental: B-122 PK 2,2 a l'encreuament amb la B-40 Pk 11,5, punts de regulació al nucli de Rocafort B-1224 Pk 0 sortida cap a Mura; accés a la vall del Flequer B-1224 Pk 4,1; accés a Vallhonesta B-1229 Pk 2,0, accés a la font de Carlets B-122 Pk 13,7; accés a l'Obac B-124 Pk 9,9.

Amb aquestes mesures es vol evitar les escenes viscudes els últims caps de setmana en què l'alta afluència va provocar que els visitants aparquessin de forma descontrolada als vorals de les carreteres i altres punts no habilitats, impedint la circulació fluïda.

"L'accés de les persones no està vetat", va subratllar el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, deixant clar que es podrà arribar a tots dos parcs amb el servei d'autobús que funciona els caps de setmana i festius o caminant.

Així mateix, Núria Marín ha destacat que han duplicat el nombre d'informadors treballant en aquests parcs per intensificar el control: al Montseny hi haurà 43 informadors i 12 guardes i al de Sant Llorenç, 28 informadors i 10 guardes. "Vivim en una situació excepcional, en una pandèmia que canvia els costums i formes de fer de moltes persones i famílies. Però no podem permetre que això afecti el nostre valuós patrimoni forestal que permet el desenvolupament econòmic local i el benestar dels veïns", ha emfatitzat Marín, que ha compartit la preocupació dels ajuntaments de la zona pel descontrol viscut en aquests parcs els últims caps de setmana.

Marín ha assenyalat que «totes les institucions estem alineades en la solució, però necessitem més que mai la col·laboració ciutadana. Hem de tenir més sentit del civisme i de la responsabilitat que mai» i ha afegit que aquestes mesures estaran en vigor «mentre siguin necessàries».