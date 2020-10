Operació contra els porcs senglars demà dissabte

23.10.2020 | 12:02

L'Ajuntament ha anunciat que demà dissabte una actuació per intentar contorol·lar la presència de porcs senglars al nord de la ciutat. Entre les 7.30 i les 11 hores, s'organitzarà una batuda en un sector delimitat, que se senyalitzarà prèviament per evitat l'accés de la ciutadania a la zona, com a mesura de precaució: al camí que uneix el Parc Audiovisual amb el Camí de Can Bogunyà; a la B-40; al camp de Can Carbonell (entre la riera del Palau i el camí vell de Can Carbonell); i als camps de Can Bogunyà (entre el torrent i el camí del mateix nom).