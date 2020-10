Una infermera vacuna una dona al centre social situat a la plaça Immaculada, al barri d'Egara. Nebridi Aróztegui Una infermera vacuna una dona al centre social situat a la plaça Immaculada, al barri d'Egara.

Més vacunació de la grip, però pensant en la Covid-19

Luis M. Andrés

22.10.2020 | 20:41

Tots els anys vinc però aquest estic desitjant que me la posin perquè en tinc por. Vull prevenir-me de la grip per si agafo el "bitxo" (referència al coronavirus); així segur que no m'enxamparan tots dos a la vegada", diu José Martínez, de 71 anys i veí del barri d'Egara. "De...