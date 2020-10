Més de 90 grups escolars confinats per la Covid 

Redacció

22.10.2020 | 20:41

El departament d'Educació ha actualitzat les dades d'afectació de la pandèmia a les escoles. Ahir a Terrassa hi havia un total de 92 grups confinats amb 276 alumnes positius i 23 professionals positius. El nombre de grups confinats als centres educatius de la ciutat representa un 37% del total del Vallès Occidental (249 grups confinats). L'impacte de la Covid-19 al món educatiu a Catalunya era de 2.128 grups confinats (un 2,96 del total) amb un total de 48.715 alumnes confinats i 2.238 professionals i personal d'administració i serveis també confinades.

Sobre el conjunt de les dades actualitzades, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, va manifestar que continua havent-hi diàriament un 97% de grups estables assistint als centres educatius i un 94% de grups que després de les gairebé sis setmanes de l'inici del curs no han hagut de confinar-se encara.

Cuenca va remarcar que la incidència de la Covid-19 als centres reflecteix l'afectació de la pandèmia al seu entorn: "Les dades ens diuen que l'escola no està aïllada del seu context comunitari. Les mesures que tenim adoptades als centres educatius estan funcionant, estant contenint els contagis a les escoles, i els brots vénen de fora de l'escola des de l'inici". Així i tot, la secretària va admetre que "estem preocupats per la incidència del virus en la nostra comunitat, perquè inevitablement acabarà tenint un impacte en les escoles".

La secretària general va recordar que la prioritat i compromís del departament d'Educació és garantir el dret a l'educació i mantenir les escoles obertes, però que per fer-ho "necessitem que la societat tingui el mateix compromís. Perquè els alumnes fan sacrifici portant mascareta cada dia a les escoles, i els docents que han de fer la seva activitat amb la dificultat que això suposa la mascareta a nivell pedagògic, i les famílies. Hem d'intentar que els sacrificis de l'escola amb la Covid-19 es reflecteixi en un compromís de la societat per tenir la mateixa exigència i rigor que una escolar que ho està fent molt bé".

Per altra banda, la secretària va anunciar que s'ha publicat el protocol específic per als centres d'educació especial. El document té l'objectiu que els centres puguin mantenir el màxim possible els seus serveis per evitar causar perjudicis els alumnes. El protocol preveu la possibilitat d'establir quarantenes supervisades, de tal manera que es pugui dur a terme la quarantena dels membres del grup estable no positius al mateix centre.