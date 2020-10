Denuncien un restaurant amb clients consumint

22.10.2020 | 20:41

La Policia Municipal va interposar dimecres un total de 30 denúncies per no complir les mesures decretades per la Generalitat per frenar la Covid-19, una d'elles a un restaurant que va obrir portes. Els agents es van desplaçar a l'establiment i, després de comprovar que a l'interior hi havia clients consumint, van informar el propietari de la situació d'il·legalitat i van denunciar l'establiment. Durant la jornada es va interposar també denúncia contra nou persones que estaven reunides a la plaça del Doctor Cadevall. Es trobaven sense mascareta i incomplien les prohibicions de reunir-se més de 6 persones i de consumir begudes ni menjar a la via pública. Les vint denúncies restants van recaure en persones que circulaven per la ciutat sense la mascareta o la duien mal posada.