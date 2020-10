Crida a què tots els grups de risc es vacunin de la grip

22.10.2020 | 20:41

En l'inici de la campanya de la grip , infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) fan una crida perquè els grups de risc es vacunin de la grip. A la tardor apareix de forma epidèmica la grip, que presenta una simptomatologia força semblant a la Covid-19. De fet, tant la grip, com la Covid-19, com el refredat comú són malalties infeccioses causades per virus. El refredat és una infecció lleu de nas i gola que pot ser causada per més de 200 tipus diferents de virus, mentre que la grip és una infecció de les vies respiratòries causada pel virus influença.

Ara bé, com que aquests tres tipus de malalties tenen símptomes similars, pot resultar difícil trobar la diferència entre ells basant-se en els símptomes per si sols. En general, expliquen des de l'AIFiCC "la grip és pitjor que el refredat comú i els seus símptomes més intensos. Pel que fa a la grip i la Covid-19 és més difícil diferenciar-les i en alguns casos haurem de fer una PCR per al diagnòstic diferencial". I justament, tant la grip com la Covid-19, que són més difícils de diferenciar, són també malalties que poden provocar complicacions greus. Per això, les infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) alerten que "tant la grip estacional com la Covid 19 poden provocar complicacions greus.