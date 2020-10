23.10.2020 | 11:56

El Col·legi Sagrat Cor de Jesús ha adquirit 71 purificadors d'aire amb flitres HEPA per a cadascuna de les aules de les diferents etapes del centre. La direcció del col·legi i l'Ampa van detectar la necessitat d'adquisició d'aquests aparells que permetessin, per una banda, garantir la qualitat de l'aire net a les aules, i per l'altra que a l'hivern es poguessin tancar les finestres i encendre la calefacció per tal de no passa fred i treballar alumnes i professors en un ambient confortable i saludable.