El TSJC rebutja la reobertura de bars

22.10.2020 | 04:00

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit mantenir el tancament de bars, restaurants i sales de joc que va imposar el Govern per aturar la contagi de Covid-19, en considerar que protegir la salut constitueix un interès "indubtablement més gran" que preservar el dels sectors afectats. La secció tercera de la sala contenciosa del TSJC desestima així en sengles actuacions la petició de mesures cautelars sol—licitades per la Fecasarm, el Gremi de Restauració de Barcelona, l'Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals, l'Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives, el Gran Casino de Barcelona, Casino Castell de Perelada i el Casino de Tarragona. Ho ha decidit després de rebutjar les mesures cautelaríssimes que demanaven les entitats perquè quedés sense efecte fins resoldre el fons de l'assumpte, les restriccions decretades pel Govern, que van entrar en vigor el passat cap de setmana. D'acord amb l'alt tribunal català, els riscos per a la "salut pública" que suposa la pandèmia són "evidents", de manera que "l'afectació que la mesura cautelar de suspensió representaria per a l'interès públic que es tracta de protegir és d'una entitat indubtablement més gran que la dels interessos dels recurrents".