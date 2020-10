Tres milions de tests ràpids per descongestionar els laboratoris

Redacció

21.10.2020 | 19:59

La Generalitat ha comprat tres milions de test antígens per a persones amb símptomes de Covid-19, el resultat dels quals es té abans de mitja hora. Una vegada feta la prova els pacients hauran d'esperar als centres d'atenció primària el resultat de la mateixa. Aquests tests han suposat una inversió de 13,5 milions d'euros. La consellera de Salut, Alba Vergés, va informar ahir que aquesta nova eina de detecció contra el virus ja està funcionant des del passat divendres i ja s'han fet 1.600 test d'antígens (amb 375 positius, una 22,85% del total) en diferents espais de salut, principalment en CAP i urgències d'hospitals. Vergés ha donat compte d'aquestes dades en una roda de premsa amb el cap del servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola, i el director general de Recerca i Innovació en Salut del departament, Robert Fabregat.

Dels tres milions de test d'antígens, ja n'han arribat a Catalunya uns 750.000, de l'empresa Abbott i a un cost de 4,5 euros cada un, molt més barats que una prova PCR, que ha de passar per un laboratori.

El principal avantatge d'aquest test és que el resultat s'obté abans de mitja hora, de manera que la persona amb símptomes de covid ha d'esperar al seu CAP o a les urgències de l'hospital per saber el resultat i seguir les recomanacions o no d'aïllament , a més de facilitar de forma immediata les dades dels contactes estrets.

La consellera ha precisat que la sensibilitat dels tests d'antígens són d'entre el 93% i el 94% en les persones que presenten símptomes els primers cinc dies de la malaltia, segons han avaluat els laboratoris dels hospitals públics de la Vall d'Hebron, de Barcelona; Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, i Germans Trias i Pujol, de Badalona.

El doctor Pumarola va indicar que, a partir del cinquè dia de tenir símptomes, el test "perd sensibilitat" i és preferible fer una PCR.

Aquests últims dies, a causa del gran increment de casos que es registren a Catalunya, s'estan fent unes 30.000 PCR al dia de mitjana i unes 170.000 en l'última setmana, amb un 11% de positivitat, segons dades facilitades per Salut.

Pumarola va explicar que en la PCR es detecta material genètic de virus, fins i tot setmanes després del contagi, mentre que els test d'antígens detecten una proteïna de la membrana del virus, present en gran quantitat a la faringe, el nas i la saliva de la persona malalta.

L'objectiu de la posada en marxa dels test d'antígens és aconseguir descongestionar els centres d'atenció primària i la feina dels laboratoris d'anàlisis de proves PCR, que en els últims dies han acumulat pics que han provocat que es comuniquessin els resultats passades les 48 hores previstes.

Temps de resposta

Salut espera que aquesta mateixa setmana es millori el temps de resposta a les PCR fetes amb els test d'antígens i també dels autotest que es promouen per a alumnes i docents d'instituts i ancians i personal de residències geriàtriques, supervisats per un referent de salut, i no com fins ara, quan es desplaçaven unitats mèdiques per fer-los.

La consellera Vergés va assegurar que pràcticament el 80% de l'atenció primària de Catalunya ja disposa de test d'antígens per a la seva realització, amb una estimació que se'n faran entre 20.000 i 25.000 al dia. El "creixement intens i a una alta velocitat" de la pandèmia a Catalunya, va valorar la consellera, ha fet també establir des d'aquesta mateixa setmana l'anomenada tècnica 'pooling', un sistema que recull mostres nasals de vuit persones i les tradueix en una sola analítica. Si el resultat és positiu, s'analitza i es tracta als vuit pacients de forma individualitzada, i si la prova és negativa, es considera que les vuit persones no tenen coronavirus.