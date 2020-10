El nou programa per difondre i potencia l'economia solidària reuneix 51 activitats en virtual

22.10.2020 | 14:25

Terrassa celebrarà del 2 al 28 de novembre una nova edició, la 6a., de la Terrassa Cooperativa, un espai de trobada, debat i intercanvi sobre el món de l'economia solidària i social amb ADN local. El programa s'adapta als temps de pandèmia i es farà de manera virtual. Hi haurà 51 activitats, algunes més que l'any passat, fet que constata el bon moment del sector. L'esdeveniment ha estat presentat aquest migdia pel regidor d'Emprenedoria i Economia Social, Pep Forn; acompanyat de la presidenta de la Xarxa d'Economia Solidària de Terrassa, Rosa Guinot, i de la representant de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Núria Oñoro, que a la vegada està a la cooperativa Magroc. A Terrassa, hi ha 99 cooperatives registrades encara que no totes federades. Treballen en els sectors de l'educació, cultura i serveis.