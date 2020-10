Miquel Sàmper es veu amb Trapero

22.10.2020 | 04:00

El terrassenc Miquel Sàmper, conseller d'Interior, va celebrar ahir amb Trapero la seva absolució. Segons van informar fonts policials a l'agència EFE, el conseller, després d'assistir al ple del Parlament de Catalunya, va acudir a mig matí a la comissaria de les Corts, en la qual Josep Lluís Trapero té el seu despatx i on l'acompanyava la seva advocada, Olga Tubau. També eren allà altres comandaments de la policia catalana, com el comissari en cap Eduard Sallent o els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero. A la comissaria, el conseller Sàmper, que anava acompanyat pel director de la Policia, Pere Ferrer, es va trobar amb Trapero. Sàmper va anunciar que en els pròxims dies o setmanes parlarà amb els quatre implicats, però no va aclarir si oferirà a Trapero tornar al capdavant dels Mossos d'Esquadra ni si ho acceptaria si li ho demanés: "No hi ha en aquest cas cap solució parlada ni pactada, ni tan sols pensada". El conseller va subratllar que l'absolució, amb l'argument que els mossos no es van posar al servei del procés independentista, reafirma la professionalitat de la policia autonòmica i hauria de provocar que es "restableixi la injustícia" comesa contra l'exconseller Joaquim Forn, que compleix en presó una condemna de deu anys i mig.