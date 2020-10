L'Hospital de Terrassa, un dels platós de La Marató

22.10.2020 | 09:30

La Marató 2020 que organitza TV3 i Catalunya Ràdio es viurà en directe des dels principals hospitals de Catalunya, un dels quals serà l'Hospital de Terrassa. Laura Rosel, Raquel Sans, Mònica Terribas i Jordi Basté es traslladaran als principals hospitals catalans, on hi haurà sets d'entrevistes a testimonis i professionals, actuacions i connexions en directe amb les activitats que es facin, com cada any, a tot el territori. Cada element d'aquesta edició de La Marató vol posar en valor la feina dels treballadors i treballadores de l'àmbit sanitari.Els espectadors viuran La Marató en directe i per primer cop a la història del programa (entre d'altres) des de l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la UB, el Parc de Salut Mar, l'Hospital Josep Trueta de Girona, l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital de Bellvitge, Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l'Hospital Sant Joan de Reus, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital de Terrassa, l'Institut Guttmann i l'Hospital de Sant Pau en col·laboració amb el Recinte Modernista de Sant Pau.

S'està preparant un programa especial, adaptat a la pandèmia, en què cada element respiri la idea de retre un homenatge als hospitals, al personal sanitari de primera línia i també als altres serveis essencials.