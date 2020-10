El grup municipal de Cs vol més servei durant el curs escolar i mentre duri la pandèmia

22.10.2020 | 12:21

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, ha presentat una proposta per a reforçar el servei de transport urbà de Terrassa durant tot el curs escolar o fins que finalitzin les mesures higienicosanitàries implantades per la crisi de la Covid-19. La iniciativa proposa, entre altres aspectes, que després de la incorporació a la flota de cinc noves unitats, no es tramiti la baixa de cap vehicle de la flota perquè puguin ser utilitzats com a reforç puntual en línies i horaris de màxima concentració de passatgers.