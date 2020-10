Dispositiu per Tots Sants en plena pandèmia de la Covid-19

22.10.2020 | 12:34

L' Ajuntament de Terrassa demana a tota la ciutadania que visiti de manera escalonada el cementiri en la Diada de Tots Sants marcada aquest any per la pandèmia de la Covid-19. L'Ajuntament ha preparat un dispositiu amb mesures més restrictives per evitar el risc de contagis. Per tal de garantir la seguretat de tothom, durant aquests dies s'aplicaran un paquet de normes i criteris de seguretat. La primera normativa es que l'ocupació del cementiri no pot excedir les 2.000 persones alhora i el temps màxim al recinte serà d'una hora. Així mateix, les perseones que visitin el recinte hauran de seguir les indicacions d'entrades i sortides, mantenir 1,5 metres de distància interpersonal i circular per la seva dreta. L'autobús gratuït al recinte circularà durant tres dies: 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre.