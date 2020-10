Desnonament aturat per la PAH

Desnonament aturat per la PAH Nebridi Aróztegui

21.10.2020 | 19:59

Aquest desnonament el pararem, deien. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va aconseguir detenir ahir el desallotjament d'una família amb dos fills al carrer de Sant Cosme, a Ca n'Anglada. Nombrosos membres de la plataforma es van concentrar a les portes del bloc de pisos per exercir pressió. Primer va arribar la comissió judicial amb una dotació dels Mossos d'Esquadra, però després més unitats es van sumar a l'operatiu. Allà hi havia molta gent. Al final, el dispositiu de seguretat el va formar una desena d'agents. La presència de la comissió va durar una hora. Després de negociacions amb representants de la PAH, el jutjat va acordar una suspensió del llançament fins al pròxim 5 de març.