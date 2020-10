C's vol més autobusos durant el curs escolar i mentre duri la pandèmia

22.10.2020 | 11:59

Javier González, portaveu del grup municipal de Ciutadans (C's), aa l'Ajuntament de Terrassa ha presentat una proposta per a reforçar el sevei de transport urbà de Tmesa durant tot el curs escolar o fins que finalitzin les mesures higienicosanitàries implantades per la crisi de la Covid-19. González també ha afegit que la formació taronja ha sol·licitat un estudi detallat de l'impacte de l'inici del període escolar en l'ocupació dels autobusos en totes les línies per presentar resultats en la pròxima comissió de Territori i Sostenibilitat.