Redacció

21.10.2020 | 19:59

Cal evitar el sedentarisme i mantenir l'activitat física ja que, a major debibilitat, la persona camina menys i augmenta el ris de caigudes. És un peix que es mossega la cua. Són recomanacions bàsiques del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que celebrà la setmana passada el Dia de la Prevenció de Caigudes. Enguany, les activitats previstes per la Comissió de Seguretat del Pacient del CST s'han posposat degut a la crisi sanitària.

Les persones grans són un grup especialment vulnerable davant el Covid-19. "La presència de patologies cròniques, síndromes geriàtriques, la institucionalització en residències de persones grans i la fragilitat (definit com la disminució de la reserva per afrontar nousproblemes de salut) són els principals factors relacionats amb la possibilitat d'un pitjor pronòstic", assenyala el CST.

El col·lectiu de persones grans ha patit el major impacte per la pandèmia en múltiples aspectes. "A més de registrar-se una major mortalitat, també han presentat complicacions clíniques, funcionals i psicològiques més importants", diu el consorci, que destaca que aquesta situació de vulnerabilitat va provocar la posada en marxa de mesures restrictives de confinament, basades principalment en el distanciament social, "per tal d'evitar la propagació del virus". Les decisions han estat més estrictes en les persones amb edats superiors als 65 anys i en les residències de persones grans.

"No hi ha dubte que el distanciament i aïllament social els hi ha ocasionat un gran impacte, ja que és clarament antagònic amb l'envelliment saludable atès que hi ha hagut un canvi de les seves rutines: sedentarisme amb reducció de la mobilitat, dieta menys saludable i reducció de les relacions socials que han pogut ocasionar empitjorament de l'estat cognitiu i emocional", explica la institució.

Massa muscular

El CST fa referència a les conclusions de la professora de la Facultad de Ciencias de la INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, Raquel Pedrero-Chamizo. La professora indica que la manca d'activitat física ocasiona una pèrdua de massa muscular (sarcopènia) amb deteriorament funcional secundari i un deteriorament energètic-metabòlic i de la funció cardiovascular. "Això podria explicar que la persona se senti més cansada i fatigada, amb major dificultat per moure's i amb sensació de manca d'aire al realitzar un petit passeig o activitat, si es compara amb l'activitat que realitzava en els mesos anteriors al pic de la pandèmia", recorda el consorci.

Un estudi d'investigadors de la Universidad de Castilla-La Mancha descriu l'efecte de la inactivitat física en les persones grans i descriu que un enllitament de 10 dies pot ocasionar una pèrdua de 1,5 Kg de massa muscular, en comparació amb la pèrdua de 1 kg a l'any si la persona manté l'activitat habitual.

La situació s'agreuja si a la pèrdua de massa muscular li afegim la presència de menys flexibilitat articular, més dolor osteo-articular, reducció de l'activació neuromuscular i potència muscular: "En conseqüència, es veu augmentat el risc de caigudes ja que aquestes alteracions afecten principalment a les cames i la debilitat de les mateixes porta a una pèrdua de l'equilibri. Tot això ens porta a un cercle viciós on a major debilitat, la persona camina menys amb més dependència i risc de caigudes".

Així doncs, per tal de conservar la salut i reduir els risc de caigudes, "cal treballar la resistència i enfortiment muscular, l'equilibri i la flexibilitat. La clau, per tant, és l'exercici físic que té clarament conseqüències positives. L'activitat física millora la força muscular que estabilitza les articulacions, la coordinació dels moviments i redueix el temps de reacció neuromuscular amb la conseqüent reducció del risc de caigudes".

És fonamental mantenir l'activitat física. El perill està en no moure's. Però si el sedentarisme és important s'ha d'anar poc a poc: "Serà aconsellable començar amb activitats de poca intensitat i anar augmentant gradualment els exercicis i passejos adaptant-se a l'esforç que pugui realitzar la persona".