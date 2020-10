L'egarenc Pere Soler, en el judici a l'Audència Nacional, a Madrid. L'egarenc Pere Soler, en el judici a l'Audència Nacional, a Madrid.

Pere Soler, absolt de sedició

Redacció

20.10.2020 | 21:57

Pere Soler està lliure de culpa. Segons la cadena SER, la Secció Primera de l'Audiència Nacional ha absolt per majoria dels vots del tribunal l'advocat terrassenc, jutjat per sedició per la seva actuació com a director dels Mossos d'Esquadra en el referèndum de l'1 d'octubre. La sentència absol al...