Molt bona resposta dels terrassencs durant la Marató de Donants de Sang

Jordi Guillem

20.10.2020 | 21:19

La catorzena edició de la Marató de Donants de Sang de Terrassa, que es va dur a terme la setmana passada, va resultar tot un èxit de participació. Els organitzadors calculen que uns 684 pacients es podran beneficiar de la sang que els terrassencs van donar en les seves visites al Banc de Sang entre dimarts i divendres de la setmana passada.

Un total de 261 persones es van apropar a la campanya, de les quals 228 van decidir-se a donar sang. Es tracta d'una xifra molt propera a la que estimaven els organitzadors. Trenta-tres ciutadans es van acostar fins al Banc de Sang però finalment no van poder convertir-se en donants per diferents circumstàncies. Per a vint-i-dos dels terrassencs, aquesta va ser la primera experiència com a donants. Es tracta d'una xifra que es valora molt positivament, ja que suposa un canvi de xip per a moltes persones que mai no s'ho havien plantejat i finalment han decidit fonar el pas.

Així mateix, un total de deu persones es van inscriure en el registre de donants de medul·la òssia, quelcom també molt necessari.

La covid frena les dades

L'objectiu d'aquesta Marató era arribar a les 250 donacions, una xifra de la qual s'ha estat molt a prop. Diversos factors han jugat en contra. Calia anar-hi enmig de la pandèmia i seguint les mesures de seguretat. A banda, calia anar-hi amb cita prèvia i l'aforament era limitat.

Joa Vásquez, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa aseenyala al respecte. "Sí que ha vingut la gent esperada, però a l'haver fet més oferiments dels previstos, ens hem quedat una mica per sota d'aquest objectiu. Tot i així, el balanç és molt positiu. Només podem agrair aquest gest a la ciutadania i als col·laboradors que s'han implicat en aquesta campanya", assenyala. I destaca que els protocols de seguretat que cal passar abans de fer efectiva la donació a causa de la pandèmia "no han ajudat gens".

Moltes de les persones que han passat algun d'aquests quatre dies pel Banc de Sang ho van fer sense cita. Algunes es van esperar pacientment. D'altres van agafar tanda per a l'endemà, sempre amb la innegociable voluntat de col·laborar.

Els qui encara no hi hagin donat sang, han de saber que sempre ho poden fer. Hi poden anar tot l'any, de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre al número 5 de la Plaça del Doctor Robert. Per a cobrir les necessitats dels hospitals, es calcula que calen entre 800 i mil donacions diàries a tot Catalunya.