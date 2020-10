Una guia per conèixer Terrassa en quatre dies Nebridi Aróztegui Una guia per conèixer Terrassa en quatre dies

20.10.2020 | 21:18

L'escriptor Josep Maria Casas va presentar dilluns a la Masia Freixa el seu llibre "Quatre dies per Terrassa". L'obra està dividida en aquest mateix nombre de capítols, que expliquen tres passejades a peu per la ciutat, i un recorregut motoritzat pels afores. L'autor les aprofita per explicar moltes històries i...