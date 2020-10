El sector de l'estètica ha estat un dels més afectats per la pandèmia en limitar la seva obertura. El sector de l'estètica ha estat un dels més afectats per la pandèmia en limitar la seva obertura.

El Govern rebaixarà un 50% el lloguer dels locals tancats per Covid-19

Redacció

20.10.2020 | 21:19

El Govern ha aprovat un decret llei amb el qual es rebaixa fins a un 50% el lloguer dels establiments i locals comercials que tenen prohibit desenvolupar la seva activitat per les restriccions per tallar els contagis de Covid-19, com bars i restaurants. Es tracta d'un decret que faculta els titulars dels establiments a iniciar una...