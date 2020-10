Un camió xoca contra un balcó i causa danys al carrer d'Arquimedes 

Al carrer d'Arquimedes

20.10.2020 | 21:19

Els bombers van sanejar el dilluns un balcó d'un edifici després del xoc d'un camió. L'accident va tenir lloc a les 7.35 del matí al carrer d'Arquimedes, a prop del carrer d'Antoninus Pius. Un veí, el titular de l'habitatge, va contactar amb la Policia Municipal per informar dels fets i una patrulla local va acudir a l'edifici. Els agents van demanar la presència dels bombers per sanejar el balcó afectat i retirar trossos que poguessin caure a la via pública. Els policies van regular el trànsit fins que els bombers van acabar la seva feina de sanejament. Unes hores després, al migdia, efectius del cos d'emergències van asegurar un ferro que corria perill de caure a la carretera de Montcada.