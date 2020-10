El 38% dels llits de les UCI estan "ocupats" pel virus

20.10.2020 | 21:19

El 80% dels llits convencionals de les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals catalans estan ocupats, el 38% d'elles per casos d'infecció de Covid-19. Així ho ha indicar ahir la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre.

La sotsdirectora del CatSalut va precisar que aquest càlcul del 80% d'ocupació de les UCI es realitza amb relació als llits habilitats de manera convencional, uns 915, i no respecte a la capacitat total que ara té el sistema, incloent aquí l'ampliació d'aquestes unitats si fos necessari. Segons EFE, Chandre sí que va incidir que a principis d'octubre el percentatge de pacients en UCI amb Covid-19 se situava al voltant del 20%, un indicador que es va mantenir relativament estable durant setmanes, mentre que ara el percentatge de malalts pel coronavirus ja puja al 38%.

L'increment també es detecta en els llits d'hospitalització convencional, amb una ocupació del 86%: a principis d'octubre els contagiats per Covid-19 eren aproximadament un 7%, mentre que avui dia el percentatge ja és del 14,5%.

La sotsdirectora va dir estar "preocupada per la tendència i la velocitat amb la qual es donen" aquests canvis en els percentatges, atès que indiquen que en els pròxims dies es pot complicar més la situació assistencial. El principal objectiu, va remarcar, és "salvaguardar tota l'activitat assistencial, sigui o no de Covid", i va avisar que si no es compleixen com cal les mesures restrictives decretades "es pot arribar a comprometre aquest objectiu".