Manifestació de suport a Comas

19.10.2020 | 20:36

Terrassa va acollir diumenge una manifestació de suport a la fotoperiodista Mireia Comas, que va ser arrestada quan cobria la informació sobre el desallotjament d'un pis per suposada desobediència a l'autoritat. Els Mossos han obert una investigació per determinar si la detenció va ser correcta o si, per contra,...