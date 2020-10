L'associació de veïns de Xúquer demana més seguretat al barri

L. M.

19.10.2020 | 20:36

L'associació de veïns de Xúquer ha fet arribar un escrit a l'Ajuntament reclamant més seguretat al barri i "a Terrassa en general", i demanant més presència policial i d'educadors socials. L'entitat sosté que "fa mesos, per no dir anys, que els veïns i veïnes de Xúquer, un dels barris perifèrics de la ciutat, ens sentim insegurs, amenaçats i abandonats per les institucions". "Tot i que no ens cansem de denunciar la situació al nostre barri, veiem que cada dia anem a pitjor, amb episodis d'incivisme, delinqüència i problemes de convivència, i aquest passat cap de setmana robatoris i destrosses de cotxes", diuen.

L'associació de veïns assegura que no es cansaran de dir que volen "un barri digne, on ens sentim segurs, amb més presència policial, o que, almenys, quan se'ls truqui apareguin i no diguin que no tenen efectius per poder venir". "De vegades tenim situacions complicades que no sabem com resoldre", lamenta la presidenta de l'associació, Sofia Cordero, que manifesta: "Suposo que no som els únics que tenim aquest tipus de problemes a Terrassa però és que nosaltres no tenim ni policia de barri, ni agents per a la convivència", denuncia.

"Al pàrquing que hi ha al costat del camp on juguen els nens venia gent a punxar-se. Vam haver de fer patrulles veïnals i els vam enxampar. Aquell dia sí que vam tenir sort i va venir la policia però normalment no és així", assegura. "Entenem que estem en pandèmia i hi ha molta feina però és que sembla que Xúquer sigui un barri de segona", es queixa.

"Estem farts de denunciar casos d'ocupacions que han creat o estan creant problemes de convivència al nostre barri a veïns i veïnes que portem més de cinquanta anys vivint-hi. Pensem que l'única solució per millorar el barri és que hi hagi més presència policial, més seguretat i més educadors socials al carrer per atendre els menors que s'hi passen el dia", mantenen des de l'entitat. A més, expliquen que estan cansats de trobar-se "cada dia més cotxes abandonats al pàrquing i a tot el barri; cotxes fets malbé i desballestats".

Per tot això, des de l'associació de veïns exigeixen més presència policial "i que no s'ignorin els avisos dels veïns quan aquests els sol·licitin". "Volem tenir la mateixa seguretat que en altres barris; no volem ser un barri ignorat o abandonat, que és el sentiment que tenim ara", destaquen. "Volem una ciutat segura, on els veïns i veïnes no tinguin por", conclou l'escrit.