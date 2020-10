Important augment de malalts de Covid hospitalitzats a Terrassa

J. A.

19.10.2020 | 20:36

La presència de la Covid a Terrassa segueix en augment, en la línia de tota Catalunya, un fet que ha provocat l'aplicació de noves i més dràstiques mesures per aturar els contagis. Segons el Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa ahir hi havia un total de 156 persones ingressades a aquests centres, pels 115 de divendres. La pujada el cap de setmana ha estat molt elevada, amb 41 malalts més. Malgrat que la pressió a les Unitats de Cures Intensives no es manté estable, és veritat que a les plantes d'hospitalització segueix l'increment en el qual molts experts ja han considerat com l'inici de la segona onada del coronavirus. El mateix alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, dijous en l'anunci de les noves mesures, ja va confirmar aquesta nova situació sanitària.

A l'Hospital de Terrassa hi ha 60 ingressats en planta, pels 39 de divendres. A l'UCI també hi ha hagut una pujada de sis a vuit persones i les hospitalitzacions a domicili han passat de 6 a 9. Pel que fa a MútuaTerrassa hi ha 65 pacients a la planta d'hospitalització pels 53 de la darrera comunicació oficial, divendres. A l'UCI hi ha 8 malalts, pels sis anteriors i l'hospitalització s'ha incrementat de quatre a sis pacients.

Dos milions de proves

Catalunya ha superat els dos milions de proves diagnòstiques des de l'inici de l'epidèmia i és la segona comunitat, després de Madrid, que més proves ha efectuat. Segons dades difoses pel ministeri, Catalunya ha fet 2.030.152 proves diagnòstiques de Covid, mentre que Madrid en porta fetes 2.128.752. Del total de les efectuades a Catalunya, 139.897 són proves PCR fetes entre el 9 i el 15 d'octubre, i és la comunitat autònoma que més PCR ha fet en una setmana.