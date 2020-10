Absolen Pere Soler i Trapero

20.10.2020 | 20:36

Pere Soler està lliure de culpa. Segons la cadena SER, la Secció Primera de l'Audiència Nacional ha absolt per majoria dels vots del tribunal l'advocat terrassenc, jutjat per sedició per la seva actuació com a director dels Mossos d'Esquadra en el referèndum de l'1 d'octubre. La sentència absol al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, del delicte de sedició del qual havia estat acusat i pel qual li reclamaven 10 anys de presó. Tampoc contempla l'alternativa de desobediència que va reclamar la Fiscalia de l'Audiència Nacional, segons fonts jurídiques d'aquest òrgan jurisdiccional.

En la seva sentència, que serà notificada aquest dimecres a les parts, els magistrats també absolen a la intendent Teresa Laplana i als caps polítics del cos policial, César Puig i Pere Soler. Segons les fonts jurídiques consultades, la sentència absolutòria compta amb els vots favorables del ponent, Ramón Sáenz Valcárcel i del magistrat Francisco Vieira, mentre que el tercer membre del tribunal, la presidenta de la Sala penal, Concepción Espejel, ha emès un "llarg i dens" vot particular discrepant amb la posició de la majoria.

El tribunal no ha considerat acreditat que Trapero i la resta d'acusats, en col·laboració amb els polítics independentistes jutjats pel Tribunal Suprem, intentessin impedir o dificultar el compliment de les ordres dels tribunals de justícia, amb l'objectiu d'aconseguir els seus plans secessionistes. El tribunal no concedeix pes condemnatori al relat d'una dels principals testimonis de l'acusació, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El major Trapero va negar al llarg del judici que desobeís el mandat dels tribunals que van intentar detenir el referèndum de l'1 d'octubre, i va manifestar, al costat d'altres policies autonòmics que van recolzar la seva versió, que fins i tot va idear un pla per a detenir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declarava la independència i li ho ordenava la justícia.