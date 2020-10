Manifestació en suport de Mireia Comas

Redacció

19.10.2020 | 13:07

"Informar és un dret. Deixeu-nos treballar" era el lema de la pancarta que va encapçalar la manifestació que ahir es va realitzar a Terrassa per donar suport a la fotoperiodista Mireia Comas. Aquesta fotògrafa va ser arrestada quan cobria la informació sobre el desallotjament d'un pis a Terrassa per suposada desobediència a l'autoritat. La Divisió d'afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per determinar si la detenció va ser correcta o si, per contra, es va poder vulnerar el dret a la informació. La concentració, que va reunir a un nodrit grup de persones, va començar a la plaça de l'Aigua.