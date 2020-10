Enxampats quan intentaven robar en un pis

19.10.2020 | 17:39

Enxampats quan intentaven entrar en un pis de Terrassa mentre l'habitant estava a dins. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 d'octubre tres homes, un de 48 i dos de 30 anys, veïns de Barcelona i de nacionalitat georgiana, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa en un domicili de Terrassa.

Els fets es van produir pels volts de les 11.40 hores. Els mossos van rebre una trucada telefònica d'una dona a qui li estaven forçant la porta del seu domicili i que ella era dins. Els agents van arribar al lloc ràpidament, ja que es trobaven a prop, i quan van pujar al pis van veure com un home, que es trobava al costat de la porta de la víctima, intentava fugir en detectar-los. L'home duia a les orelles uns auriculars i es comunicava amb algú altre.

Un cop detingut el sospitós, els mossos van rebre la informació que dos homes més havien fugit escales amunt en veure'ls arribar. En aquell moment, l'ascensor es va activar i va començar a baixar fins a la planta baixa de l'immoble. Va ser allà, que una altra parella d'agents van retenir dos homes més, ambdós duien auriculars a les orelles i també tenien una trucada en curs. Els policies, durant l'escorcoll dels detinguts, van localitzar diversos objectes que són d'ús habitual per forçar portes de domicilis. També van trobar diners en bitllets petits i un rellotge. Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa, el qual va decretar llibertat amb càrrecs.