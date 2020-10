Marques policials en la barana del balcó del pis, un primer del carrer de Sant Crispí. Lluís Clotet Marques policials en la barana del balcó del pis, un primer del carrer de Sant Crispí.

Tres robatoris en una setmana

Javier Llamas

16.10.2020 | 21:19

No sabia com enfrontar-me a viure aquí de nou. Se'm va bloquejar el cos i vaig estar una nit en observació en un hospital". M. A. M. V. és veïna de Ca n'Anglada i ha viscut un turment del qual trigarà a reposar-se. Ha sofert tres robatoris en el seu habitatge. Tres robatoris consecutius, tres assalts en, com...