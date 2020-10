Un agent de la Policia Municipal durant una intervenció fa uns dies. Nebridi Aróztegui Un agent de la Policia Municipal durant una intervenció fa uns dies.

Sindicats municipals demanen la gratificació per la pandèmia

Javier Llamas

16.10.2020 | 21:19

En el ple de maig, una proposta de Ciutadans perquè es gratifiqués a empleats municipals exposats de manera especial al Covid-19 va tirar endavant amb els vots a favor dels impulsors i de Junts per Terrassa, i l'abstenció de Tot per Terrassa, ERC i el PSC. La remuneració extraordinària no ha arribat ni, de...