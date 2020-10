Petició de Ballart a Aragonès

17.10.2020 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va enviar ahir una carta al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, sol·licitant que els centres d'estètica no hagin de tancar. En aquesta carta, Ballart, mostra la seva preocupació i considera que els centres d'estètica "també haurien de poder continuar oberts, ja que han demostrat fins ara que poden garantir totes les mesures d'higiene i de seguretat per prevenir el contagi de la Covid-19". Ballart reclama al vicepresident en funcions de president de la Generalitat que als centres d'estètica se'ls tingui en la mateixa consideració que les perruqueries. A Terrassa hi ha actualment 620 negocis vinculats amb temes d'estètica. D'aquests, 379 són perruqueries a les que no afecta la restricció, però 180 són salons i instituts de bellesa i la resta són negocis que es poden considerar dins del mateix sector al ser, per exemple, centres de tatuatges o clíniques d'estètica.