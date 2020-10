Investiguen la detenció d'una fotògrafa

17.10.2020 | 13:26

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha obert una informació reservada per determinar si la detenció d'una fotoperiodista durant un desallotjament a Terrassa, dimarts passat, va ser correcta o si, per contra, es va poder vulnerar el dret a la informació, segons han informat a EFE fonts policials. El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha celebrat en una nota que els mossos hagin obert aquesta informació, ja que considera que permetrà aclarir els fets com més aviat millor i "afegirà garanties al dret a la informació" que sempre han reclamat. La fotoperiodista va al·legar que va ser arrestada de manera "inadmissible" per una mossa, vulnerant el dret d'informació, quan cobria una ocupació d'un pis, mentre que l'agent que la va detenir per desobediència sosté que va intentar empènyer-la en dues ocasions. La Fiscalia ha demanar per a la fotògrafa un any de presó per agredir l'agent.