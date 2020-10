El Centre Cívic Montserrat Roig és un dels espais habilitats per a la campanya. Nebridi Aróztegui El Centre Cívic Montserrat Roig és un dels espais habilitats per a la campanya.

Diferents espais i horaris per a la vacunació de la grip a Terrassa

16.10.2020 | 21:19

L'Ajuntament de Terrassa ha cedit al Departament de Salut de la Generalitat quatre espais municipals per afrontar la nova campanya de vacunació de la grip, que enguany no es realitzarà als Centres d'Atenció Primària (CAP), amb l'excepció del CAP Est. El Casal de Can Parellada, el Centre Cívic Montserrat...