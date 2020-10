Clam dels autònoms: "Volem treballar!"

Javier Llamas

16.10.2020 | 21:19

Poques manifestacions s'han guanyat la simpatia dels conductors que sofreixen l'embús com la d'ahir a la tarda, quan centenars d'autònoms van marxar per mitja ciutat per a protestar per la seva situació, pel tancament de bars i restaurants i centres d'estètica, per la incertesa del que consideren bandades dels governs...