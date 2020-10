Afectats 850 bars i restaurants

Laura Massallé

16.10.2020 | 21:19

Al voltant de 850 establiments i 6.800 persones, entre personal directe i indirecte, es veuen afectades a Terrassa pel tancament forçós de bars i restaurants, segons dades fetes públiques per l'alcalde, Jordi Ballart, en una roda de premsa oferta ahir conjuntament amb el president del Gremi Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Terrassa i Comarca, Xavier Gómez.

Aquest és un dels sectors més afectats per les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya fer frenar els contagis per Covid-19. Consistori i associació es van reunir ahir per analitzar la situació en una trobada que va acabar amb la firma d'un conveni a través del qual s'estableixen diverses mesures de suport de l'Ajuntament al sector. Segons va explicar Ballart, s'aplicarà una exempció de la taxa de terrasses, com s'ha fet aquest any des que es va iniciar la pandèmia, també durant tot l'any 2021, "per contribuir que quan es pugui oferir servei a aquests espais, no comporti un sobrecost als establiments". En aquesta mateixa línia, també es treballarà en les bonificacions de la taxa de residus per a l'any 2021 a les activitats econòmiques que a conseqüència de les restriccions, s'hagin vist afectades de forma destacada, no només l'hostaleria i la restauració.

El conveni també estableix altres mesures que s'aplicaran "de forma urgent i immediata". L'Ajuntament iniciarà una campanya de comunicació de suport al sector a través de xarxes socials, el web municipal, i les pantalles de les Oficines d'Atenció Ciutadana i de l'avinguda de Jacquard, incentivant a consumir menjar per endur-se'n. En aquest sentit, Foment de Terrassa es posa a disposició del Gremi d'Hostaleria per fer la preselecció de persones a l'atur amb capacitat per a la realització d'accions de missatgeria i repartiment a domicili.

El web botiguesobertes.cat es continuarà dinamitzant amb l'objectiu que el sector de bars i restaurants es donin d'alta per tal que la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta. I l'Oficina d'Atenció a l'Empresa realitzarà assessoraments i acompanyaments per sol·licitar les ajudes que es preveu que aprovi la Generalitat.

Per a Ballart, "ens hem de cuidar, sense salut no hi ha benestar possible, però també hem de cuidar els bars, restaurants i comerços, ja que sense ells tampoc hi ha futur. És de vital importància fer-ho".