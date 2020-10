Protesta de treballadors de bars i restaurants

16.10.2020 | 19:35

Aquesta tarda, un important grup de treballadors de bars i restaurants i d'altres autònoms han iniciat una protesta a la plaça de l'Aigua. Mostren el seu enuig per la decisió de la Generalitat de tancar aquests establiments des d'avui i fins d'aquí a quinze dies. És la mesura més extrema per lluitar contra l'increment de la pandèmia de la Covid-19. Aquest matí hi ha hagut protestes a Barcelona que ara han tingut continuïtat a Terrassa. Des de la plaça de l'Aigua estava previst dirigir-se a l'Ajuntament.