Diari de Terrassa publicarà demà la llista de tots els terrassencs víctimes del franquisme

16.10.2020 | 12:49

Al llarg dels darrers vint anys, historiadors, arxivers i ciutadans han investigat l'acció repressiva de la dictadura franquista a Terrassa. Finalment, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i l'Arxiu Històric de Terrassa han completat una relació de 3.677 persones nascudes o resident a la ciutat que, entre els anys 1939 i 1977, foren condemnats a mort, empresonats o deportats exclusivament per les seves idees poltiques. També s'hi inclouen persones terrassenques deportades i mortes en camps de concentració nazi. El llistat el va posar com a base de dades a internet dijous, coincidint amb el 80 aniversari de l'execució del president de la Generalitat Lluís Companys. Diari de Terrassa publicarà sencer, en la seva edició de demà dissabte, aquesta llista que sintetitza moltíssimes hores de recerca per part dels estudiosos. Cinc pàgines amb 3.677 noms de terrassencs i la informació sobre quin va ser el seu destí sta el règim franquisme, i la font documental que ha permès coneixeer-ho.