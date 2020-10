Comença una atípica campanya de vacunació de la grip

J. LL / L. M.

15.10.2020 | 21:10

La campanya de vacunació de la grip ja està en marxa a Terrassa. A conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, la d'enguany és una campanya atípica que surt dels CAPs i es trasllada a diferents equipaments públics, com ara casals i centres cívics.

Així, a la nostra ciutat els pacients del CAP Sant Llàtzer es vacunaran a les aules d'infermeria 8 i 9 del carrer de la Riba, 69, i al Centre Cívic Montserrat Roig (avinguda de Barcelona, 180). Els pacients del CAP Terrassa Nord ho faran al Centre Cívic President Macià (avinguda Francesc Macià, 189), a l'Associació de veïns Ègara (plaça de la Immaculada, 4) i al Casal d'avis Les Arenes (carrer Farell, 2). Els dels CAPs Rambla, Oest i Terrassa Sud hauran d'anar al Centre Vallparadís (carrer del Castell, 31) i els del CAP Antoni Creus es traslladaran al Casal de Can Parellada (carrer d'Amèrica, 33).

El primer d'aquests espais en obrir les portes per a la vacunació de la grip va ser el Centre Vallparadís, que va començar amb la campanya ahir, dijous. Avui, divendres, ho farà el Casal de Can Parellada i en els pròxims dies la resta d'equipaments.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va remarcar ahir, en la presentació oficial de la campanya, que la vacunació de la grip cobra enguany més rellevància amb l'actual context del nou coronavirus: "Vacunar-se de la grip és la millor estratègia de prevenció, i ara és més fonamental que mai, juntament amb altres eines que hem de seguir emprant: la distància de seguretat, la higiene de mans i l'ús de mascareta". Vergés va estar acompanyada de la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, i de la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre.

La consellera va recordar que la vacuna contra la grip redueix les hospitalitzacions i la mortalitat a les persones amb més risc de malaltia greu, així com redueix la càrrega assistencial sobre el sistema de salut. De fet, segons va dir, "els grups de risc davant la grip i la Covid-19 són molt similars i, per això, en el context actual de pandèmia, encara és més important augmentar la vacunació contra la grip en les persones en què està recomanada". En molts casos, va recordar Vergés, també els símptomes són similars i "evitar casos de grip evita haver de fer el diagnòstic diferencial amb la Covid".

Carmen Cabezas va assegurar que l'evidència científica "nega que hi hagi més risc d'infectar-se per SARS-CoV-2 o de contraure la Covid-19 amb més gravetat per haver-se vacunat contra la grip". Al contrari, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se amb menor gravetat i menor mortalitat per Covid-19.

Com que la campanya de la grip haurà de conviure amb l'evolució del SARS-CoV-2, per això s'emfatitza la necessitat d'augmentar les cobertures de vacunació, especialment en el personal sanitari i sociosanitari, gent gran (preferentment a partir dels 65 anys) i persones de qualsevol edat amb condicions de risc. L'objectiu és protegir les persones més vulnerables a la grip, disminuint al màxim la incidència en aquests grups i contribuir a reduir l'impacte sobre els hospitals.

Grups prioritaris

L'any passat va destacar la millora de la cobertura de vacunació de les dones embarassades (que va passar del 29,2% a un 34,8%), i la dels professionals sanitaris (que va passar del 28% al 31%). No obstant això, enguany es reforça la captació de les persones de 60 anys o més i del personal sanitari i sociosanitari, així com de les persones amb altres condicions de risc (s'inclouen les persones amb hipertensió). Per últim, entre els grups prioritaris a vacunar també s'inclouen els professionals sociosanitaris i de serveis essencials, les persones que cuiden a persones de grups de risc i les que realitzen serveis essencials per a la comunitat, com els docents.

Per tot plegat, la intenció per a aquesta temporada és assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en gent gran (preferentment a partir dels 65 anys) i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 60% en dones embarassades i en persones amb condicions de risc. El Departament de Salut ha adquirit 230.000 dosis de vacunes addicionals. A aquestes vacunes s'afegeixen prop de 50.000 adquirides pel Ministeri de Sanitat.

El període òptim de vacunació és des d'ahir fins al 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip arribi al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 95,69 casos per 100.000 habitants. Tot i això, les dosis estaran disponibles durant tota la temporada de grip. Per últim, i en tant que els virus de la grip canvien d'any en any, 3 de les soques incloses a la vacuna per aquesta temporada han variat.

635 espais a tota Catalunya

Ja estan a disposició dels CAPs tots els dispositius annexos per a la campanya. S'han habilitat 635 espais a prop dels centres d'atenció primària a tota Catalunya. La mesura permetrà millorar-ne els circuits i evitar aglomeracions. Els dispositius són des d'espais cedits pels ajuntaments (com centres cívics, biblioteques o gimnasos) fins a Àrees Sanitàries Bàsiques del SEM. A la Regió Metropolitana Nord, la de Terrassa, hi ha 81 espais habilitats. Tot i que oficialment la campanya començava ahir, ja s'ha iniciat la vacunació a alguns col·lectius de risc, com persones de l'entorn residencial i professionals sanitaris.

Salut demana que tothom a qui se li prescrigui vagi a vacunar-se. "Com menys casos tinguem de sospites de Covid-19, menys tensionats estaran els equips d'atenció primària i més resolutius seran", va determinar Chandre. Per a poder-se vacunar a Terrassa no s'ha de demanar cita prèvia. Només cal portar la targeta sanitària.