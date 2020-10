Sí als punts de venda de castanyes "professionals"

15.10.2020 | 21:10

La imminent celebració de Tots Sants també va estar present en la roda de premsa per anunciar les noves mesures restrictives de la Covid-19. Una de les tradicions que van unides a aquesta festa és la venda de castanyes al carrer. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va anunciar que els punts habituals de venda de castanyes es mantindran malgrat les restriccions sanitàries. Ballart va posar l'exemple gràfic de la castanyera de la Rambla. Així, els venedors "professionals" podran realitzar aquesta feina. Per contra, Ballart ja va anunciar que l'Ajuntament no donarà permisos per les habituals paradetes que realitzen estudiants o entitats per recaptar diners per viatges de fi de curs o per ajudar a l'economia d'aquestes entitats.

Cementiri

Un altre de les tradicions de Tots Sants és la visita al cementiri. Jordi Ballart va anunciar que aquest espai municipal estarà obert, però va demanar a la ciutadania que no concentri les seves visites l'1 de novembre. "S'està treballant en un important dispositiu i tothom podrà anar al cementiri encara que demanaria a tots no anar el mateix dia, per evitar situacions complicades.

Ballart va comentar que l'Ajuntament està en contacte directe amb la Generalitat per la confecció d'un protocol seguint les recomanacions del Procicat.