Un vehicle xoca amb un fanal i el conductor queda investigat

15.10.2020 | 15:32

Havia begut. El conductor d'un vehicle ha quedat investigat per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit. El seu turisme va xocar amb un fanal el dimecres, a les 20 hores, a l'avinguda de la Lacetània. Agents locals van trobar el cotxe i un home al costat. L'individu va dir als guàrdies que la conductora era la seva dona i havia marxat per agafar un altre cotxe, pero aquesta versió contradeia la facilitada per un testimoni, que havia vist un home al volant. Els policies van fer les proves d'alcoholèmia al conductor, i els resultats van ser positius: de 0,56 i 0,55 mil·ligrams. El van considerar presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit i li van obrir diligències.