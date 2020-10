Tall de trànsit a Menéndez y Pelayo

15.10.2020 | 04:00

L'Ajuntament tallarà el trànsit avui i demà en un tram del carrer de Menéndez y Pelayo, entre els carrers del Bages i del Sindicat (Can Palet). El motiu són unes obres de reparació del paviment. Els talls es realitzaran de 9.15 del matí a dues de la tarda i afectaran tot el tram indicat. La mesura afectarà el servei d'autobús de la línia 14, en direcció a Ca n'Aurell. Hi haurà itinerari alternatiu mentre durin les obres i es suprimiran temporalment dues parades, una a la plaça de Can Palet i altra a l'avinguda de Santa Eulàlia. El veïnat podrà accedir als seus garatges.