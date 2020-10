Sàmper demana que es delati

15.10.2020 | 04:00

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va reconèixer que és "impossible" que els Mossos d'Esquadra i les policies locals controlin a "cada casa" el compliment de les restriccions per evitar el contagi del coronavirus, davant del que va animar els ciutadans a delatar a qui se salti les mesures. Sàmper va anunciar als Mossos i les policies locals ampliaran la seva coordinació per dur a terme un control "més exhaustiu" de l'incompliment de les restriccions del que es va produir en la primera fase de la pandèmia, per la qual ja s'han tramitat 60.000 denúncies, de les quals més de 3.000 ja s'han pagat. El conseller va apel·lar la "corresponsabilitat" dels ciutadans a l'hora de limitar els seus contactes en l'àmbit de la seva "bombolla" de convivència i també, en el cas de les persones que compleixen amb les restriccions, per alertar la policia si detecten que en alguna casa veïna es reuneix més gent de la permesa.