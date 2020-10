Les patronals denunciaran la mesura

15.10.2020 | 04:00

El sector de l'hostaleria ha avançat que impugnaran davant la justícia el tancament de bars i restaurants. Així ho van explicar ahir el director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, com el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Abans de l'anunci oficial, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va detallar ahir les mesures als sectors afectats, i Pallarols va explicar que la reunió havia estat "molt tensa". En declaracions als periodistes, Pallarols va anunciar la impugnació d'aquestes restriccions perquè, al seu entendre, són desproporcionades i perquè hi ha "determinats drets constitucionals que no poden saltar-se", va dir. Pallarols va denunciar que el tancament s'imposa de manera "immediata" i gairebé sense "mesures de suport", de manera que el Govern "sembla que s'entesti a agreujar la situació d'un sector econòmic clau". "Sembla que s'entestin a culpar la restauració" en limitar la seva activitat al lliurament de menjar a domicili o a servir-lo per emportar", va dir. Per això, va reclamar a la Generalitat que articuli mecanismes perquè el sector pugui seguir operant i que "no destrueixi el motor de l'economia catalana", ja que d'aquesta manera està "destruint la manera de guanyar-se la vida de moltes famílies".