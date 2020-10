Les noves restriccions, frenades

15.10.2020 | 18:55

La Generalitat no aplicarà aquesta mitjanit el nou paquet de mesures per lluitar contra l'increment de la pandèmia de la Covid-19. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no s'ha pronunciat sobre el recurs presentat pel Gremi d'Hostaleria per evitar el tancament durant quinze dies de bars i restaurants. El TSJC no es definirà fins demà, després de demanar més informació a la Generalitat. Així, les mesures queden aturades i no seran efectives en principi fins dissabte.