Investigadors de la UPC creen la futura ciutat del planeta Mart

Redacció

14.10.2020 | 19:53

Quin aspecte tindria una ciutat a Mart? Com funcionaria el comerç? Com evolucionaria la població urbana? Un equip internacional liderat per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que formen part de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha imaginat la ciutat a Mart...