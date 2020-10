Dos denunciats per usar targetes de discapacitats Dos denunciats per usar targetes de discapacitats

14.10.2020 | 19:53

La Policia Municipal va denunciar el dimarts dos conductors per fer un ús fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda: els conductors d'ambdós vehicles no eren els titulars de les targetes. Aquestes van ser intervingudes a l'avinguda del Vallès, a prop de la carretera de Montcada, en menys de quaranta...