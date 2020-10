Menor atropellada per un motorista begut

14.10.2020 | 15:53

Una menor va resultar ferida aquest dimarts a la tarda ens er atropellat per una moto conduïda per un individu que va donar positiu en les proves d'alcoholèmia. Els fets van ocórrer a les 18.45 al carrer del Pare Llaurador. La menor caminava per la vorera quan la moto va xocar contra ella. La Policia Municipal va fer la prova d'alcoholèmia al motorista. Va donar positiu amb una taxa de 0,48 mil·ligrams. I va acabar detingut per no fer les proves de precisió. La víctima va ser atesa a MútuaTerrassa.