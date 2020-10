Els plens continuaran sent telemàtics

14.10.2020 | 16:47

Els plens de l'Ajuntament de Terrassa continuaran sent telemàtics. Almenys, de moment. Serà telemàtic el d'octubre i per als vinents, les resolucions degudes a la situació de la pandèmia decidiran. Aquesta és la decisió presa avui en la junta de portaveus municipals celebrada (com no, de manera telemàtica), una reunió extraordinària convocada precisament per debatre el model de plens. La junta s'ha celebrat poques hores després de l'anunci de les noves normes restrictives adoptades per la Generalitat, que ordenarà en breu el tancament de bars i restaurants durant quize dies, i aquest nou context ha marcat la junta. La intenció dels grups polítics, però, es tornar a fer plens presencials quan es pugui.