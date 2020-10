Imatge d'un acte ecumènic organitzat pel Consell Interreligiós de Terrassa l'any 2018. Nebridi Aróztegui Imatge d'un acte ecumènic organitzat pel Consell Interreligiós de Terrassa l'any 2018.

Deu anys de convivència entre religions a Terrassa

Redacció

13.10.2020 | 20:25

Es volien apropar, es volien conèixer. Per pregar junts, per buscar junts solucions. El Consell Interreligiós de Terrassa celebra enguany el seu 10è aniversari. Es va constituir un 14 d'octubre de l'any 2010 mitjançant la signatura d'un conveni on estaven representades les principals entitats religioses presents a...